В Смоленской области два человека погибли в ДТП с тремя фурами

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Два человека погибли и еще один пострадал после столкновения трех фур и микроавтобуса в Смоленской области, сообщил РИА Новости в четверг сотрудник единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Сафоновского района области.

Согласно официальной информации ГУ МЧС по региону, ДТП произошло в ночь на четверг на 297-м километре трассы М-1.

"На место вызова выехала одна автоцистерна ПСЧ-14, два человека личного состава. По прибытии информация подтвердилась, столкновение трех фур и микроавтобуса. Имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил РИА Новости, что ДТП произошло на перекрестке, в настоящее время движение там налажено.

"В результате двое погибли, один госпитализирован", — сообщил представитель ЕДДС.

Он также отметил, что в микроавтобусе не было пассажиров.