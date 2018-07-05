Синоптики оценили шансы тайфуна Maria выйти на Японское море

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Зародившийся в Тихом океане тайфун Maria к концу следующей недели может выйти на Японское море, сообщает Примгидромет.

Тропическая депрессия, зародившаяся 3 июля в приэкваториальной части Тихого океана, прошлой ночью перешла в стадию тропического шторма и получила имя Мaria, порядковый номер 8. Давление в центре вихря — 996 гПа, максимальный ветер в центре — 23 м/с. Тайфун смещается на северо-запад со скоростью около 16 км/ч.

"На сегодняшний день первоначальный расчет траектории движения вихря изменился. Теперь существует две основных версии. По одной из версий, тропический шторм пройдет дальше на северо-запад, чем рассчитывалось ранее. К середине следующей недели вихрь может подойти к восточному побережью Китая и уже здесь повернет на север. Двигаясь вдоль побережья около суток, выйдет на Желтое море, а затем повернет на северо-восток. Пройдя над Корейским полуостровом, к концу следующей недели может выйти на Японское море", — сообщают синоптики.

По другой версии, тропический шторм не уйдет далеко на запад, развернуться на север, северо-восток вихрь может над акваторией Тихого океана южнее Японских островов.

Синоптики отмечают, что пока ни одну из версий нельзя считать, информация будет уточняться.

Сейчас районы Японии находятся под воздействием последствий прошедшего тайфуна "Прапирун". В юго-западных районах Японии, первыми принявших на себя удар стихии, погиб один человек, пострадали 20. Атмосферный фронт протянулся от западной и центральной части Японии до северного острова Хоккайдо. Там из-за ливней пришлось отменить движение 208 электропоездов.