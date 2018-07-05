В Забайкалье членов банды приговорили к многолетним срокам

ЧИТА, 5 июл — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил пятерых членов банды к заключению в колонии строгого режима — на сроки от 12 до 24 лет, сообщается 5 июля на сайте прокуратуры.

В сообщении говорится, что осужденными являются 43-летний Александр Филиппов, 34-летний Максим Михайлов, 35-летние Сергей Грязнов, Николай Захаров и Александра Ван.

"Судом установлено, что Филиппов, Михайлов и Грязнов участвовали в устойчивой вооружённой группе под руководством ранее осуждённого за эти преступления Дмитрия Ведерникова, и в совершаемых ею нападениях. Захаров, Михайлов и Ван участвовали в преступном сообществе "Осиновские", с августа по октябрь 2007 года трансформировавшееся в преступное сообщество "Меценатовские", совершив ряд тяжких и особо тяжких преступлений в Чите и районах Забайкальского края в период с 2000 по 2010 годы", — говорится в сообщении.

В составе банды и преступного сообщества с 2003 по 2010 годы Филиппов и Грязнов совершили семь убийств и одно покушение на убийство на территории Читы и Улан-Удэ. Кроме того, они нападали на автомобили на федеральных трассах, под угрозой насилия и уничтожения имущества принуждали к сделкам предпринимателей — граждан Китая и России.

Суд признал их виновными в совершении преступлений и приговорил к лишению свободы Филиппова – на 24 года, Грязнова – на 23 года, Захарова – на 15 лет, Михайлова – на 13 лет, Вана – на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом также удовлетворены иски потерпевших о взыскании с подсудимых материального и морального вреда.