ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Спасатели прекратили активную фазу поисков пропавшего 22 июня в камчатском селе Карымай пятилетнего ребенка, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Мальчик 22 июня вышел гулять из дома своих бабушки и дедушки в селе Карымай Усть-Большерецкого района, направившись, по сведениям очевидцев, в сторону леса. Ребенка искали со второй половины того дня. Следователи возбудили уголовное дело.

"Прекращена активная фаза поисков. Однако попутный поиск продолжается, местные жители, рыбаки, охотники оповещены о том, что пропал ребенок", — сказал собеседник.

По его словам, всего за время поисков в них приняли участие около 1 тысячи человек. Нарастающим итогом с 22 июня пройдено более 206 квадратных километров леса, 33 километра берега реки, с воздуха беспилотник обследовал 78 квадратных километров, Ми-8 с тепловизором — 23 квадратных километра.