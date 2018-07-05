Бурятию вновь заволокло дымом от пожаров в других регионах

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Бурятию в очередной раз накрыл дым от лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

"Территорию Бурятии накрывает дымом от лесных пожаров из других регионов России. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", наиболее сложная ситуация складывается на территории Республики Саха (Якутия). Площадь действующих пожаров по данным на 4 июля составляла более 460 тысяч гектаров. На территории Красноярского края — около 220 тысяч гектаров, в Иркутской области — 68,8 тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что за сутки в республике тушили четыре пожара на общей площади четыре гектара. На ночь четверга два очага в Северо-Байкальском районе локализованы, очаг в Тарбагатайском районе локализован в 8.00. Продолжаются работы по дотушиванию. Лесной пожар в Забайкальском национальном парке продолжает действовать. За сутки на тушении работало более 120 человек и 11 единиц техники.

Первого июля агентство лесного хозяйства сообщало, что дым, которым накрыло центральную частью республики, в том числе город Улан-Удэ, предположительно, затянуло из Иркутской области и Красноярского края.