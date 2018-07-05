На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 112 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Свыше 112 тысяч гектаров леса за сутки сгорело в регионах Дальнего Востока, значительная часть этой территории пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
К утру среды горело 128 очагов: 113 в Якутии, в том числе два локализованных, 10 на Колыме, три на Камчатке, два на Чукотке.
Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 112,2 тысячи гектаров. Основная часть пришлась на Республику Саха (Якутия) – 96,8%. Почти все очаги в этом регионе горели в труднодоступной и отдалённой местности.
В четырех районах Якутии действует режим ЧС, в 10 — особый противопожарный режим.
С начала пожароопасного периода этого года ДФО зарегистрировано 1738 лесных пожаров.