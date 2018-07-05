Участник команды "Пирамида" покончил с собой, сообщил директор театра КВН

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов покончил с собой, сообщил РИА Новости директор театра КВН Сослан Плиев.

Алборов скончался во Владикавказе в ночь с 3 на 4 июля, прощание с квнщиком пройдет в пятницу.

"Да, это самоубийство, но мы в принципе просим воздержаться от версий, пока никто ничего не знает о причинах", — рассказал Плиев.

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Он сказал, что не может назвать причину подобного поступка, потому что не владеет информацией о каких-либо проблемах в жизни Аслана.

В интервью "Пятому каналу" Плиев также сообщил, что на здоровье Алборов не жаловался и каких-либо предпосылок к такому повороту событий не было.

"Мы сами в шоке. Не понимаем, как это произошло. Ждем тело", — сказал директор.

Он уточнил, что Алборов с супругой отдыхали на турбазе недалеко от Владикавказа. Смерть артиста наступила, по предварительной информации, ближе к утру.

Похороны артиста пройдут во Владикавказе в пятницу.

Доследственная проверка

По факту гибели Алборова следователи СК начали проверку. По данным ведомства, тело мужчины было обнаружено в среду в 5:30 в одном из коттеджей на базе отдыха "Порог неба" в горной полосе Ирафского района Северной Осетии.

Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Аслан Алборов играл в КВН с 2004 по 2010 годы. В последнее время артист работал на телеканале "Осетия-Ирыстон" во Владикавказе.

Команда "Пирамида" выступала в высшей лиге КВН и дважды становилась вице-чемпионом клуба.