Источник назвал имя экстрадированного из Чехии россиянина

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Экстрадированный из Чехии россиянин — один из основателей скандально известной в Приволжском федеральном округе межрегиональной финансовой пирамиды Ex Investment Group Максим Кирсанов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ПФО.

В среду МВД РФ сообщило об экстрадиции из Чехии россиянина, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и мошенничестве на 200 миллионов рублей. Фигурант дела был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса ГУ МВД РФ по Самарской области. По данным следствия, он причастен к мошенничеству, совершенному группой лиц в крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате противоправной деятельности.

"Из Чехии экстрадирован Максим Кирсанов, один из основателей компании Ex Investment Group, созданной в 2006 году", — сказал собеседник агентства.

По информации с официального сайта МВД РФ, Кирсанов находился в международном розыске по каналам Интерпола с июня 2010 года по инициативе ГУ МВД России по Самарской области. В декабре того же года он был задержан на территории Чехии. В конце сентября 2011 года он был экстрадирован в Россию. Он обвинялся в совершении шести преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и восьми преступлений по ч. 3 ст. 174,1 УК РФ (отмывание денежных средств).

В начале июня 2015 года Автозаводский районный суд г. Тольятти начал рассматривать уголовное дело в отношении Кирсанова. Буквально через месяц два судебных заседания откладывались из-за неявки подсудимого, а 6 июля 2015 года в карточке дела была поставлена отметка "Обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно". Позже оказалось, что Кирсанов вновь находится в Чехии, сейчас его экстрадировали в Россию во второй раз.

Как сообщало в 2008 году главное управление МВД по Пермскому краю, компания Ex Investment Group была зарегистрирована в Москве в 2006 году. Спустя несколько месяцев ее филиалы появились в 26 городах России, десять из них – в Приволжском федеральном округе. В отношении директора представительства компании в Перми ООО "Кама-Инвест" полицейские управления возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". С мая 2007 года, по версии следствия, компанией было заключено около 1200 договоров займа, по которым от населения было получено более 300 миллионов рублей.

В конце января 2017 года Автозаводский суд огласил приговор по делу, потерпевшими по которому проходили почти 1300 обманутых вкладчиков разных представительств Ex Investment Group. На скамье подсудимых оказались пять человек, они получили в районе трех лет лишения свободы. С фигурантов в пользу 230 потерпевших взыскали в счет возмещения ущерба разные суммы вплоть до 2,2 миллиона рублей. За остальными потерпевшими признали право на удовлетворение их гражданских исков к разным представительствам компании.