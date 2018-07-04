Никита Белых находится на карантине в колонии в Рязанской области

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых находится на карантине в одной из колоний Рязанской области, в ближайшее время, возможно уже на следующей неделе, его переведут в отряд, где он будет отбывать наказание, рассказала РИА Новости правозащитница Ева Меркачева.

"В начале недели Белых уже находился в колонии, но по правилам исправительного учреждения был помещен в камеру карантина. Это стандартная процедура, которая может занимать от одной до нескольких недель. В ближайшее время он будет переведен в отряд, где и будет отбывать дальнейшее наказание", — рассказала правозащитница.

Она отметила, что, скорее всего, Белых окажется в отряде уже в начале следующей недели. Чем он будет заниматься и как воспринимает свое нахождение в колонии, правозащитники пока не знают, но в ближайшее время рассчитывают получить подробную информацию, в том числе и о самочувствии экс-губернатора.

Первого февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.