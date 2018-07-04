Дело обвиняемого во взятках директора гимназии в Чебоксарах передали в суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего директора чебоксарской гимназии, обвиняемого во взятках и превышении должностных полномочий, передано в суд, сообщает следственное управление СК России по Чувашии.

По версии следствия, с марта по сентябрь 2017 года в городе Чебоксары директор гимназии №4 получала незаконное денежное вознаграждение в размере от 3 тысяч до 60 тысяч рублей (на общую сумму более 420 тысяч рублей) от 20 местных жителей за прием их детей на обучение в возглавляемое учреждение. Эти деньги передавались ей лично, путем перечисления на ее банковскую карту либо через посредника. Кроме того, одна жительница города передала директору гимназии 15 тысяч рублей за внесение в аттестат ее внучки, закончившей 9 классов, отметок "4" и "5" по целому ряду предметов, хотя ее средний балл по ним был ниже "четверки".

С февраля по июнь 2017 года по требованию директора гимназии одна из ее подчиненных, опасаясь негативных для себя последствий, передавала ей по 20 тысяч рублей ежемесячно, а всего – 100 тысяч рублей, из суммы своей заработной платы.

"Директор гимназии обвиняется в 15-ти эпизодах получения взятки, 4 эпизодах мелкого взяточничества, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий, а также в служебном подлоге. По уголовному делу допрошено более девяноста свидетелей. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на ее автомобиль Toyota Corolla и деньги на ее банковских счетах. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.