За призывы к экстремизму в интернете в 2017 году осудили 88 человек

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За публичные призывы к экстремизму в интернете в 2017 году были осуждены 88 человек, сообщил заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров на экспертном совещании о практике применения законодательства против экстремизма.

"В 2017 году — 2 миллиона 58 тысяч преступлений, из них 1,5 тысячи — экстремистских преступлений, 0,1%. Допустим, по статье 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества. — Прим. ред.) — 389 человек, по 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации. — Прим. ред.) — шесть человек. К реальным срокам приговорены 35 и два человека соответственно, меньше 9%. Если говорить о 280 статье УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. — Прим. ред.) — 20 человек (были осуждены) по первой части и 88 человек по второй части (призывы с использованием интернета. — Прим. ред.)", — сказал Макаров.

Он отметил, что в своих методических указаниях МВД отмечает, что для уголовного преследования должен быть умысел на совершение преступления.

"Такой тупой репост или лайк не должны приводить к возбуждению уголовного дела", — заключил Макаров.