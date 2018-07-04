В Сочи один человек погиб в ДТП

СОЧИ, 4июл — РИА Новости. Водитель иномарки, уснувший за рулём, выехал на тротуар в сочинском посёлке Дагомыс, в результате ДТП один мужчина погиб на месте, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Около 14.00 в дежурную часть УВД по городу Сочи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Армавирской автодороги "Джубга — Сочи".

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, местный житель 1995 года рождения, двигаясь со стороны Центрального района Сочи, уснул за рулем и через полосу встречного движения выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В управлении здравоохранения администрации Сочи РИА Новости подтвердили данные МВД и сообщили, что пострадавших в тяжелом состоянии нет.