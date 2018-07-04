Комиссия МВД проверит полицейских в Бурятии на причастность к преступлениям

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Комиссия управления собственной безопасности МВД России проверит причастность полицейских в Бурятии к должностным преступлениям, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк В МВД предложили упростить наделение гражданством соотечественников

"Комиссия ГУСБ МВД России направлена в Республику Бурятия для проверки информации о возможной причастности сотрудников органов внутренних дел региона к должностным преступлениям. В ходе выезда комиссия всесторонне изучит и проверит все имеющиеся материалы, в том числе жалобы граждан и публикации в средствах массовой информации", — сказала она, не уточнив подробности.

Подчеркивается, что в случае установления нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица и их руководители будут привлечены к ответственности.

Ранее в конце июня "Лайф" сообщал, что сразу несколько семей в Улан-Удэ добиваются объективного расследования обстоятельств гибели в полиции их близких. По информации издания, все они якобы были незаконно задержаны в рамках приказа главы местного МВД, а затем скончались от полученных травм, удушения и побоев.