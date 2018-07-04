Один человек обратился за помощью после ДТП с поездом в Ростовской области

Последствия ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика в Азовском районе Ростовской области. 4 июня 2018

Последствия ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика в Азовском районе Ростовской области. 4 июня 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек обратился с ушибами и ссадинами после столкновения пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде в Ростовской области, еще два человека погибли, сообщил РИА Новости сотрудник центра медицины катастроф региона.

По предварительным данным ГИБДД области, около 15.30 мск в Азовском районе между Азовом и селом Самарское произошло столкновение КамАЗа, груженного ячменем, и пассажирского поезда сообщением Архангельск-Новороссийск. Погибли водитель грузовика и машинист поезда.

"Двое погибших… Обошли весь состав, один обратившийся. У него ушибы и ссадины", — сказал собеседник.

Ранее источник в экстренных структурах региона сообщил агентству, в результате столкновения два человека погибли, еще четыре пострадали.