Один человек обратился за помощью после ДТП с поездом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек обратился с ушибами и ссадинами после столкновения пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде в Ростовской области, еще два человека погибли, сообщил РИА Новости сотрудник центра медицины катастроф региона.
"Двое погибших… Обошли весь состав, один обратившийся. У него ушибы и ссадины", — сказал собеседник.
Ранее источник в экстренных структурах региона сообщил агентству, в результате столкновения два человека погибли, еще четыре пострадали.