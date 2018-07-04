Пензенские полицейские помогли спасти школьника, укушенного змеей

САРАТОВ, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции в Пензенской области помогли спасти жизнь 11-летнему мальчику, оперативно доставив его в больницу после укуса змеи в лесу, сообщил в среду региональный главк МВД.
"Состояние одного из ребят показалось полицейским странным, они поинтересовались его самочувствием. Ребенок ответил, что его в руку укусила змея, и они едут к водоему промыть рану. Оценив опасность последствий укуса, сотрудники полиции незамедлительно повезли ребенка в больницу, а в дороге связались с бабушкой пострадавшего", — говорится в сообщении.
Мальчик в состоянии средней тяжести был доставлен в районную больницу, откуда затем его перевели в областную детскую больницу, где врачи оценили действия сотрудников как профессиональные, поскольку своевременная госпитализация ребенка позволила спасти ему жизнь. В настоящее время жизни школьника ничего не угрожает.