Источник: в Ростовской области поезд столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Азовском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На железнодорожном переезде в 15 километрах от Батайска столкнулись пассажирских поезд сообщением Архангельск-Новороссийск и грузовик. Погибли машинист поезда и водитель автомашины, еще четыре человека пострадали", — сказал собеседник агентства.
В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неясно. Что стало причиной ДТП, выясняется.