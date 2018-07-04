Источник: в Ростовской области поезд столкнулся с грузовиком

Последствия ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика в Азовском районе Ростовской области. 4 июня 2018

Последствия ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика в Азовском районе Ростовской области. 4 июня 2018

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Азовском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На железнодорожном переезде в 15 километрах от Батайска столкнулись пассажирских поезд сообщением Архангельск-Новороссийск и грузовик. Погибли машинист поезда и водитель автомашины, еще четыре человека пострадали", — сказал собеседник агентства.

В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неясно. Что стало причиной ДТП, выясняется.