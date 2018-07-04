Закрытый после отравления детей лагерь в Севастополе возобновит работу

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Севастопольский детский лагерь "Ласпи", работа которого была остановлена почти месяц назад из-за отравления детей и вожатых, возобновит работу 13 июля, сообщила пресс-служба городского правительства.

В начале июня в городскую инфекционную больницу Севастополя поступили 16 детей и пять вожатых из лагеря "Ласпи". Решением комиссии по ЧС лагерь был закрыт. Причиной отравления стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Вторая смена в детском оздоровительном лагере "Ласпи" стартует 13 июля. Руководство лагеря выполнило весь необходимый комплекс мер для возобновления его работы", — приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Севастополя Юрия Кривова.

Он сообщил, что за время остановки работы лагеря был увеличен штат лагеря, закуплено новое оборудование для пищеблока, а все нарушения устранены. Балаклавский районный суд отменил ограничительные меры в отношении деятельности лагеря, отметил Кривов. Школьники, которые не смогли провести первую смену в "Ласпи", получили путевки в другие оздоровительные центры Севастополя и Крыма, сообщили в правительстве города.