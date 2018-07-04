Из лагеря в Ленинградской области 16 детей госпитализировали с отравлением

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Шестнадцать детей госпитализированы с отравлением из оздоровительного лагеря "Серебряный ручей" в Ленинградской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство сообщает, что санитарно-эпидемиологическое расследование началось сразу после обращения родителей с жалобой на ухудшение здоровья детей, отдыхающих в лагере.

"В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено, в изоляторе находилось шесть детей с симптомами гастроэнтерита, острая кишечная инфекция под вопросом, 10 детей выявлены активно. Дети госпитализированы", — говорится в сообщении.

Ведомство выдало предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Отобраны пробы пищи и воды.