В Уфе студент получил условный срок за хакерские атаки на сайты госведомств

УФА, 4 июл – РИА Новости. Студент физико-технического института в Уфе, совершивший хакерские атаки на сайты госведомств Пермского края и Татарстана для изучения способов работы защитных программ, получил условный срок, сообщила прокуратура Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в июне и сентябре 2017 года 22-летний студент физико-технического института Башкирского государственного университета, имеющий образование в сфере информационных технологий, с помощью программ-вирусов со своего ноутбука попытался взломать сайты официальных ведомств Пермского края и Татарстана. При этом система безопасности этих интернет-ресурсов обнаружила и заблокировала вредоносную программу.

В отношении студента было возбуждено уголовное дело по статье "использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации".

"На суде студент признал вину в совершении преступлений и пояснил, что совершил хакерскую атаку, чтобы изучить способ работы защитных программ. Советский районный суд Уфы приговорил молодого человека к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, а также конфисковал орудия преступления – два ноутбука "Asus" и три жестких диска", — сообщили в прокуратуре региона.