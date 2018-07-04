В Уфе студент получил условный срок за хакерские атаки на сайты госведомств

УФА, 4 июл – РИА Новости. Студент физико-технического института в Уфе, совершивший хакерские атаки на сайты госведомств Пермского края и Татарстана для изучения способов работы защитных программ, получил условный срок, сообщила прокуратура Башкирии.
В отношении студента было возбуждено уголовное дело по статье "использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации".
"На суде студент признал вину в совершении преступлений и пояснил, что совершил хакерскую атаку, чтобы изучить способ работы защитных программ. Советский районный суд Уфы приговорил молодого человека к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, а также конфисковал орудия преступления – два ноутбука "Asus" и три жестких диска", — сообщили в прокуратуре региона.