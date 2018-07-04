Мосгорсуд отменил арест топ-менеджера "Роснано" Горькова

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отменил повторный арест управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова, обвиняемого в хищении у корпорации 198,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление суда отменить, освободить Горькова из под стражи", — говорится в решении суда. Согласно решению, Горьков должен быть освобожден немедленно.
Горьков был арестован год назад, 8 июня он должен был выйти на свободу — предельный срок содержания под стражей истек. Однако накануне вечером следователь возбудил новое уголовное дело, снова провел процедуру задержания, предъявил обвинение и провел допрос. После чего Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о новом аресте.
Прокуратура, однако, выступила против повторного заключения под стражу. По словам прокурора, оба дела возбуждены одним следователем, потерпевшим по обоим делам является "Роснано", поэтому это должен был быть просто новый эпизод, а не отдельное уголовное дело.
Обвиняемый напомнил, что "Роснано" в целом и оспариваемую сделку в частности проверяли Счетная палата и Росфиннадзор и у них не было никаких замечаний.
Следствие считает, что деньги были выведены из банка "Смоленский", кредитную организацию признали банкротом, а инвестиционный проект, на который выделялись средства, потерпел крах, заявил следователь в суде.