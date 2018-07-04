В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли, двое получили травмы при столкновении двух автомобилей в Ольховатском районе Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы района.

Авария произошла около 10.30 мск в среду в Ольховатском районе на трассе "Воронеж — Луганск".

"Столкнулись "пятнашка" и "одиннадцатая", ВАЗ. Четверо погибших, двое ранены, их отправили в больницу города Россошь", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в машине ВАЗ-2115 ехала семья: муж и жена погибли, а их 22-летний сын госпитализирован. Информация о пассажирах другой машины пока уточняется.

Отвечая на вопрос о возможной причине аварии, дежурный ЕДДС сказал, что "кто-то пошел на обгон".