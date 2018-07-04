САРАТОВ, 4 июл — РИА Новости. Жительница Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу, который в день свадьбы сравнил невесту с бывшей женой и получил в ответ ножевое ранение, сообщила в среду областная прокуратура.
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Невеста обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.