В Москве бетономешалка повредила десять припаркованных автомобилей

Стоп-кадр с камеры надлюдения, зафиксировавшей ДТП с участием бетономешалки напротив станции Люблино. 4 июля 2018

Стоп-кадр с камеры надлюдения, зафиксировавшей ДТП с участием бетономешалки напротив станции Люблино. 4 июля 2018

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Разделяй и защищай: для чего нужны отбойники на дорогах Москвы Перевернувшаяся бетономешалка повредила 10 припаркованных автомобилей на юго-востоке Москвы, обстоятельства ДТП выясняются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возле дома 30 на улице Полбина перевернулась бетономешалка с последующим наездом на 10 припаркованных автомобилей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после опрокидывания произошел розлив ГСМ. Причина ДТП устанавливается.