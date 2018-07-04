СК возобновил дело о гибели байкера на Можайском шоссе в Москве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Следственный комитет возобновил расследование ДТП, в котором на Можайском шоссе под колесами служебного автомобиля погиб байкер Андрей Живов, сообщил РИА Новости представитель семьи погибшего адвокат Андрей Мишонов.

Он напомнил, что ДТП произошло в сентябре 2017 года. За рулем служебного автомобиля находился полковник юстиции Дмитрий Федянин. По данным СМИ, ранее он занимал должность замначальника полиции подмосковного Одинцово.

СК сначала возбудил уголовное дело, но затем прекратил его, отметил Мишонов. "Решение о прекращении уголовного дело было нами обжаловано, поскольку следствие поспешило с выводами, и следствием не были исчерпаны все возможности установления истины по делу, а проведенная экспертиза не была полной и обоснованной", — заявил представитель потерпевших.

"В итоге на этой неделе расследование уголовного дела по факту гибели Живова было возобновлено", — отметил Мишонов.

Как сообщал ранее Следственный комитет РФ, авария произошла 6 сентября на эстакаде на Можайском шоссе в Москве. Сотрудник полиции, управляя автомобилем Ford Mondeo в состоянии алкогольного опьянения, сбил мотоциклиста на Honda. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По результатам проверки начальника следственного управления МУ МВД "Одинцовское", участвовавшего в инциденте, уволили из органов внутренних дел.