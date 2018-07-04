Трое граждан Киргизии погибли в ДТП в Чувашии, сообщил источник

"На 725-м километре столкнулись легковушка и грузовик. Пострадали пять человек, трое из них — граждане Киргизии — погибли. В числе погибших двое детей в возрасте пяти и шести лет", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что еще два человека после ДТП были госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняются.
В свою очередь начальник отделения информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике Олег Ашнин сообщил РИА Новости, что ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
"Женщина, сидевшая на заднем сидении легкового автомобиля, и двое детей в возрасте 2 и 5 лет получили травмы, не совместимые с жизнью. Водитель и еще одна пассажирка иномарки, находившаяся на переднем сидении, с различными травмами госпитализированы", — рассказал он.