Трое граждан Киргизии погибли в ДТП в Чувашии, сообщил источник

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым В Крыму трое погибли и четверо ранены в ДТП с "КамАЗом", сообщил источник Трое граждан Киргизии, в том числе двое детей погибли, еще два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Козловском районе Чувашии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На 725-м километре столкнулись легковушка и грузовик. Пострадали пять человек, трое из них — граждане Киргизии — погибли. В числе погибших двое детей в возрасте пяти и шести лет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще два человека после ДТП были госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняются.

В свою очередь начальник отделения информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике Олег Ашнин сообщил РИА Новости, что ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

"Женщина, сидевшая на заднем сидении легкового автомобиля, и двое детей в возрасте 2 и 5 лет получили травмы, не совместимые с жизнью. Водитель и еще одна пассажирка иномарки, находившаяся на переднем сидении, с различными травмами госпитализированы", — рассказал он.