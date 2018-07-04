Госдума поручила провести проверку по делу Титиева после заключения СПЧ

По данным правозащитников, Генпрокуратура РФ изучила научно-консультационное заключение комиссии по делу Титиева, где говорилось о необоснованности решения отказать в возбуждении дела по заявлению правозащитника о фальсификации материалов следствия. "Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководителями нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Чеченской Республики поручено организовать проверку сообщаемых сведений и доложить о результатах" — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СПЧ направил в Генпрокуратуру заключение по делу Титиева. В заключении указывалось, что в комиссию поступили материалы проверки по заявлению Титиева о совершении неизвестными ему сотрудниками МВД действий по фальсификации преступления, в совершении которого он обвиняется. Изучив материалы, правозащитники пришли к выводу, что "предмет проведенной процессуальной проверки по заявлению Титиева был искусственно и незаконно сужен следствием, с намеренным исключением из него обстоятельств, установление которых неизбежно привело бы к выводу о фальсификации уголовного дела".
По данным СПЧ, следствие не приняло иные меры для проверки доводов Титиева, в том числе осмотр иных видеокамер по маршруту следования, поиск очевидцев, биллинг по номерам мобильных телефонов. "Чрезмерная длительность проводимой проверки, отмена двух вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, продление срока проверки при невыполнении следователем каких-либо новых значимых действий указывают на несоблюдение требований безотлагательности и своевременности подобной проверки", — говорится в заключении.
Правозащитники уточняли, что временной промежуток и бездействие следственного органа могли привести к утрате значимых сведений. "Изучение представленных материалов приводит нас к выводу о необоснованности и немотивированности всех постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева", — указано в заключении.
Дело Титиева
Титиев был арестован в Чечне в середине января, впоследствии Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении срока его ареста до 9 июня. Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.