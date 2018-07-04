Госдума поручила провести проверку по делу Титиева после заключения СПЧ

© РИА Новости / Саид Царнаев Перейти в фотобанк Кадыров попросил у Госдепа информацию о правозащитной деятельности Титиева Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни провести проверку по делу главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева после изучения экспертного заключения президентского Совета по правам человека, говорится на сайте СПЧ.

По данным правозащитников, Генпрокуратура РФ изучила научно-консультационное заключение комиссии по делу Титиева, где говорилось о необоснованности решения отказать в возбуждении дела по заявлению правозащитника о фальсификации материалов следствия. "Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководителями нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Чеченской Республики поручено организовать проверку сообщаемых сведений и доложить о результатах" — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СПЧ направил в Генпрокуратуру заключение по делу Титиева. В заключении указывалось, что в комиссию поступили материалы проверки по заявлению Титиева о совершении неизвестными ему сотрудниками МВД действий по фальсификации преступления, в совершении которого он обвиняется. Изучив материалы, правозащитники пришли к выводу, что "предмет проведенной процессуальной проверки по заявлению Титиева был искусственно и незаконно сужен следствием, с намеренным исключением из него обстоятельств, установление которых неизбежно привело бы к выводу о фальсификации уголовного дела".

В СПЧ подчеркивают, что это сопровождалось высказываниями следствия, нарушающими презумпцию невиновности Титиева, что, по их мнению, указывает на предвзятый и необъективный характер проверки. Необоснованные решения следователя об отказе в удовлетворении ряда ходатайств адвоката обвиняемого о необходимых процессуальных действиях, по их словам, "свидетельствуют о неполноте и неэффективности проведенной проверки".

По данным СПЧ, следствие не приняло иные меры для проверки доводов Титиева, в том числе осмотр иных видеокамер по маршруту следования, поиск очевидцев, биллинг по номерам мобильных телефонов. "Чрезмерная длительность проводимой проверки, отмена двух вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, продление срока проверки при невыполнении следователем каких-либо новых значимых действий указывают на несоблюдение требований безотлагательности и своевременности подобной проверки", — говорится в заключении.

Правозащитники уточняли, что временной промежуток и бездействие следственного органа могли привести к утрате значимых сведений. "Изучение представленных материалов приводит нас к выводу о необоснованности и немотивированности всех постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева", — указано в заключении.

Дело Титиева

Титиев был арестован в Чечне в середине января, впоследствии Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении срока его ареста до 9 июня. Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.