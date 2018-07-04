В больнице в Смоленской области пенсионер умер в ожидании рентгена

ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Следствие выясняет причину смерти в поликлинике в Смоленской области 77-летнего мужчины, который ожидал процедуру рентгена, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, пожилой мужчина находился на стационарном лечении в Гагаринской центральной районной больнице.

"Третьего июля 2018 года медицинскими работниками больницы мужчина был доставлен в поликлинику города Гагарин для проведения рентгеновского исследования. Во время ожидания процедуры мужчине стало плохо и он скончался", — говорится в сообщении.

По факту случившегося СК начал доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления причины смерти мужчины. По результатам экспертизы будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.