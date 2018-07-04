В Краснодарском крае ищут потерявшегося в горах подростка

КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. В Краснодарском крае спасатели ведут поиски потерявшегося на туристическом маршруте в районе Бабук-Аула 13-летнего подростка, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщается во вторник в 20.46 мск к спасателям отряда поступила информация о том, что в горно-лесной местности в районе Бабук-Аула пропал 13-летний подросток. Он является участником зарегистрированной тургруппы, которая от горы Фишт (Адыгея) двигалась в сторону Сочи. Около 19.30 мск туристы обнаружили, что один из участников группы пропал и сообщили об этом спасателям.

"На данный момент поиск ведется силами сотрудников ЮРПСО МЧС и Кубань-СПАС, всего привлечено 23 человека, в том числе, кинологические расчеты. Поиск продолжается", — говорится в сообщении.

Маршрут через горы к морю, так называемая "тридцатка", является одним из самых популярных в данном горном районе.