Врачи рассказали о состоянии московского омбудсмена после ДТП

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева, попавшая в аварию и получившая травмы, остается в НИИ имени Склифосовского в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

"Состояние удовлетворительное", — сказала собеседница агентства.

Московский омбудсмен повредила позвоночник в результате ДТП в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской. В понедельник в НИИ имени Склифосовского РИА Новости сообщали, что Потяева находится в состоянии средней тяжести.

Потяева в понедельник рассказала РИА Новости, что ее самочувствие улучшилось и она постепенно включается в работу.