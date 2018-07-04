Власти Нефтеюганска отменили режим ЧС, введенный из-за коммунальной аварии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, который действовал в Нефтеюганске (ХМАО) трое суток из-за аварии на канализационном коллекторе, отменен, сообщается в среду на сайте местной администрации.

Власти города в воскресенье ввели режим ЧС после аварии, в результате которой в ряде микрорайонов прекратилось холодное водоснабжение, что привело, в частности, к временному закрытию нескольких образовательных учреждений. В понедельник муниципалитет сообщал, что без централизованного водоснабжения остались жители пяти микрорайонов, воду подвозили цистернами.

"Коммунальные службы Нефтеюганска при помощи коллег из Сургута смогли смонтировать и ввести в работу обводную линию канализационного коллектора аварийной КНС №7. Подача воды в пострадавшие от аварии микрорайоны была восстановлена. В связи с устранением обстоятельств… режим чрезвычайной ситуации в Нефтеюганске, введенный 1 июля 2018 года, с сегодняшнего дня отменен", — говорится в сообщении муниципалитета.

Ранее в прокуратуре Югры сообщили РИА Новости, что проводят проверку по факту происшествия на канализационном коллекторе. При этом представитель надзорного органа подчеркнул, что жалобы от граждан в связи с коммунальной аварией в ведомство не поступали.

По предварительной информации местных властей, авария могла произойти из-за просадки грунта. В пятницу глава города Сергей Дегтярев рассказал РИА Новости о сильном ливне, который обрушился на Нефтеюганск. По его словам, за два часа выпало почти 30 миллиметров осадков, и ливневая канализация не справлялась с водой.