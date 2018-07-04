Сахалинца, пытавшегося на плоту уплыть в Японию, проверяют на вменяемость

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл – РИА Новости. Житель сахалинского села Правда, пытавшийся уйти в Японию на самодельной лодке, направлен на психологическую экспертизу, сообщил в среду РИА Новости глава Холмского районного собрания Александр Бородин.

О попытке местного жителя уйти на плоту в Японию сообщил во вторник ресурс Sakhalin.info.

"Адекватность 30-летнего сельчанина Александра Коновалова сразу вызвала сомнения у местных пограничников, которые задержали его во вторник в море. Мужчина подтвердил им свои намерения добраться до Японии", — сказал собеседник.

По его словам, путешественник сопротивлялся при задержании.