В Норильске прошел "кровавый дождь"

Бассейн, окрашенный в красный цвет после кровавых дождей осени 2014 года. Архивное фото

Бассейн, окрашенный в красный цвет после кровавых дождей осени 2014 года. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей сообщили, что в Норильске, в районе парковки Надеждинского металлургического завода, прошел "кровавый" дождь. Очевидцы публикуют фото и видео, на которых видны красные лужи и машины, облитые "кровавой" жижей.

Интернет-пользователи высказывают различные предположения о причине явления — от смытой пыли и выбросов с завода "Норильский никель" до зашкаливающего уровня радиации.

"Пожарных пригнали, кое-как помыли площадь и машины", "Это действительно страшно. И кровавый дождь — это следствие выбросов, вероятно", — пишут местные жители в комментариях.

В компании "Норникель", куда входит завод, заявили, что вода окрасилась пылью, которая лежала на крыше одного из цехов. Материал должны были убрать, но вовремя этого не сделали, и пыль попала на парковку.

Публикация от Владимир Карпенко (@norilssk) 3 Июл 2018 в 3:24 PDT

Ранее такое явление наблюдалось в сентябре 2016 года, тогда причиной окрашивания стала нештатная ситуация на одной из фильтрационных дамб Надеждинского металлургического завода во время аномальных дождей. В результате завод был оштрафован после проверки Роспотребнадзора.