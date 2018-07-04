"Я защищал родных": как сибиряк вступился за пенсионеров и стал уголовником

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Девять с половиной лет колонии строгого режима — такое наказание прокурор запросил для жителя Бердска Дмитрия Кондратенко, попытавшегося пресечь избиение пожилых родственников гражданской жены. Он ударил одного из нападавших, тот упал на асфальт и от полученных травм впоследствии скончался в больнице. Кондратенко провел в СИЗО около года. Корреспондент РИА Новости попробовал разобраться в обстоятельствах трагического инцидента.
Два на одного
Драка со смертельным исходом произошла в сентябре 2017-го возле одного из ресторанов Бердска. Подвыпившие Игорь Шелепов с приятелем Олегом Яковенко напали на отца гражданской жены Дмитрия Кондратенко Владимира Филатова и его родственника Михаила Смолина, когда те садились в такси после вечеринки.
"Пожилые люди вместе с 11-летним внуком вышли из заведения, и на них накинулись двое пьяных прохожих, — рассказывает РИА Новости адвокат обвиняемого Василий Кальван. — Один стал избивать Филатова, второй — Смолина. От удара он упал на землю, разбил очки, повредил руку".
По словам очевидцев, Дмитрий бросился на помощь. Пьяная компания переключилась на него. Первым ударил Шелепов, однако Дмитрий увернулся и провел встречный. Получив по лицу, Шелепов попытался ретироваться, но споткнулся, упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Подсудимый обменялся несколькими ударами с Яковенко, после чего драка прекратилась.
"Кондратенко оказал Шелепову первую помощь: положил под голову куртку и помог перенести в скорую. Врачей вызвали родственники, — продолжает юрист. — Сразу после этого Дмитрий отправился в ближайший отдел полиции и написал явку с повинной. Рассказал, как все было, потом повторял это в суде. Свидетели подтвердили, что в момент инцидента он был трезв".
За жизнь Игоря Шелепова медики боролись неделю, однако помочь не смогли — 30 сентября, не приходя в сознание, он скончался.
Сорвался с цепи
В отношении Кондратенко возбудили уголовное дело по статье 111 часть 4 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Однако, как утверждает адвокат, судебно-медицинская экспертиза показала, что Шелепов мог умереть как от удара Кондратенко, так и в результате падения с высоты собственного роста. Обвинение также утверждает, что ссора произошла на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. Месяц обвиняемый оставался под подпиской о невыезде, потом городской суд отправил его в СИЗО.
Восемь месяцев, пока шло следствие и судебное разбирательство, Дмитрий провел за решеткой. Сторона защиты до сих пор не может понять, почему дело не переквалифицировали на менее тяжкую статью — с учетом явных признаков самообороны.
На суде таксисты и другие свидетели в один голос утверждали, что Шелепов с Яковенко вели себя агрессивно и вызывающе. В Бердск они приехали из соседнего города Искитима и до инцидента с Дмитрием проводили время в шашлычной. Там Шелепов бил руками по стойке бара, показывал неприличные жесты охраннику и громко ругался. Выгнать разбушевавшихся гостей смогла только группа быстрого реагирования, вызванная сотрудниками заведения.
На улице пьяная компания еще около часа искала "приключений", цепляясь к прохожим, пока не встретила пожилых родственников Кондратенко. "В суде Яковенко заявил, что практически ничего не помнит, — продолжает адвокат. — Он также сказал, что Шелепов будто с цепи сорвался. Олег пытался успокоить друга, но тот не реагировал".
Слезы радости
Прокурор запросил для обвиняемого девять с половиной лет колонии строгого режима. Во вторник на оглашении приговора Дмитрий выступил с последним словом. "Я защищал своих пожилых родственников, а также маленького ребенка, — сказал он. — Шелепов и Яковенко были гораздо крупнее меня. Все произошло очень быстро, так как они напали внезапно. На призыв остановиться они лишь интенсивнее стали бить Филатова. Мне было сложно сориентироваться — я испытывал чувство страха и эмоционального волнения".
Кондратенко приговорили к 11 месяцам исправительных работ и прямо в зале суда отпустили из-под стражи — от волнения Дмитрий даже расплакался. Его также обязали выплатить 350 тысяч рублей потерпевшей стороне — у погибшего остались жена и двое маленьких детей.
"Конечно, хорошо, что Кондратенко освободили. Но мы все-таки настаиваем на том, что он невиновен. В приговоре сказано, что Дмитрий мог остановить нападавших иным способом. Но каким? Они били кулаками — он бил в ответ, — резюмирует адвокат. — К тому же суд признал, что в отношении Кондратенко и его пожилых родственников Шелепов с Яковенко вели себя противоправно и аморально. Для Дмитрия это послужило смягчающим обстоятельством".
Не исключено, что в ближайшее время одна из сторон обжалует решение суда в вышестоящей инстанции.