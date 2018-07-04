"Я защищал родных": как сибиряк вступился за пенсионеров и стал уголовником

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Девять с половиной лет колонии строгого режима — такое наказание прокурор запросил для жителя Бердска Дмитрия Кондратенко, попытавшегося пресечь избиение пожилых родственников гражданской жены. Он ударил одного из нападавших, тот упал на асфальт и от полученных травм впоследствии скончался в больнице. Кондратенко провел в СИЗО около года. Корреспондент РИА Новости попробовал разобраться в обстоятельствах трагического инцидента.

Два на одного



Драка со смертельным исходом произошла в сентябре 2017-го возле одного из ресторанов Бердска. Подвыпившие Игорь Шелепов с приятелем Олегом Яковенко напали на отца гражданской жены Дмитрия Кондратенко Владимира Филатова и его родственника Михаила Смолина, когда те садились в такси после вечеринки.

© Фото предоставлено адвокатом Василием Кальваном Дмитрий Кондратенко едва не получил девять с половиной лет колонии строгого режима © Фото предоставлено адвокатом Василием Кальваном Дмитрий Кондратенко едва не получил девять с половиной лет колонии строгого режима

"Пожилые люди вместе с 11-летним внуком вышли из заведения, и на них накинулись двое пьяных прохожих, — рассказывает РИА Новости адвокат обвиняемого Василий Кальван. — Один стал избивать Филатова, второй — Смолина. От удара он упал на землю, разбил очки, повредил руку".

По словам очевидцев, Дмитрий бросился на помощь. Пьяная компания переключилась на него. Первым ударил Шелепов, однако Дмитрий увернулся и провел встречный. Получив по лицу, Шелепов попытался ретироваться, но споткнулся, упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Подсудимый обменялся несколькими ударами с Яковенко, после чего драка прекратилась.

"Кондратенко оказал Шелепову первую помощь: положил под голову куртку и помог перенести в скорую. Врачей вызвали родственники, — продолжает юрист. — Сразу после этого Дмитрий отправился в ближайший отдел полиции и написал явку с повинной. Рассказал, как все было, потом повторял это в суде. Свидетели подтвердили, что в момент инцидента он был трезв".

За жизнь Игоря Шелепова медики боролись неделю, однако помочь не смогли — 30 сентября, не приходя в сознание, он скончался.

© Фото предоставлено адвокатом Василием Кальваном Дмитрий Кондратенко помогает погрузить на носилки Игоря Шелепова © Фото предоставлено адвокатом Василием Кальваном Дмитрий Кондратенко помогает погрузить на носилки Игоря Шелепова

Сорвался с цепи

В отношении Кондратенко возбудили уголовное дело по статье 111 часть 4 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Однако, как утверждает адвокат, судебно-медицинская экспертиза показала, что Шелепов мог умереть как от удара Кондратенко, так и в результате падения с высоты собственного роста. Обвинение также утверждает, что ссора произошла на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. Месяц обвиняемый оставался под подпиской о невыезде, потом городской суд отправил его в СИЗО.

"Явных оснований для этого не было: Дмитрий всегда вовремя отмечался у следователя, к административной и уголовной ответственности ранее не привлекался, — отмечает адвокат. — Имел постоянную регистрацию, работу, где характеризовался только с положительной стороны. Материально обеспечивал двух приемных дочерей".

Восемь месяцев, пока шло следствие и судебное разбирательство, Дмитрий провел за решеткой. Сторона защиты до сих пор не может понять, почему дело не переквалифицировали на менее тяжкую статью — с учетом явных признаков самообороны.

На суде таксисты и другие свидетели в один голос утверждали, что Шелепов с Яковенко вели себя агрессивно и вызывающе. В Бердск они приехали из соседнего города Искитима и до инцидента с Дмитрием проводили время в шашлычной. Там Шелепов бил руками по стойке бара, показывал неприличные жесты охраннику и громко ругался. Выгнать разбушевавшихся гостей смогла только группа быстрого реагирования, вызванная сотрудниками заведения.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Василий Кальван Игорь Шелепов дебоширит в шашлычной Бердска за час до драки с Дмитрием Кондратенко

На улице пьяная компания еще около часа искала "приключений", цепляясь к прохожим, пока не встретила пожилых родственников Кондратенко. "В суде Яковенко заявил, что практически ничего не помнит, — продолжает адвокат. — Он также сказал, что Шелепов будто с цепи сорвался. Олег пытался успокоить друга, но тот не реагировал".

Слезы радости



Прокурор запросил для обвиняемого девять с половиной лет колонии строгого режима. Во вторник на оглашении приговора Дмитрий выступил с последним словом. "Я защищал своих пожилых родственников, а также маленького ребенка, — сказал он. — Шелепов и Яковенко были гораздо крупнее меня. Все произошло очень быстро, так как они напали внезапно. На призыв остановиться они лишь интенсивнее стали бить Филатова. Мне было сложно сориентироваться — я испытывал чувство страха и эмоционального волнения".

Обвиняемый также попросил прощения у родственников погибшего и сказал, что убивать никого не хотел. В итоге судья Наталья Агеева, к удивлению присутствующих в зале, переквалифицировала уголовное дело на другую статью — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны".

Кондратенко приговорили к 11 месяцам исправительных работ и прямо в зале суда отпустили из-под стражи — от волнения Дмитрий даже расплакался. Его также обязали выплатить 350 тысяч рублей потерпевшей стороне — у погибшего остались жена и двое маленьких детей.

"Конечно, хорошо, что Кондратенко освободили. Но мы все-таки настаиваем на том, что он невиновен. В приговоре сказано, что Дмитрий мог остановить нападавших иным способом. Но каким? Они били кулаками — он бил в ответ, — резюмирует адвокат. — К тому же суд признал, что в отношении Кондратенко и его пожилых родственников Шелепов с Яковенко вели себя противоправно и аморально. Для Дмитрия это послужило смягчающим обстоятельством".

Не исключено, что в ближайшее время одна из сторон обжалует решение суда в вышестоящей инстанции.