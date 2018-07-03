Адвокат убийцы трех человек на заводе "ГАЗ" удовлетворен решением суда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Адвокат Сергея Барахова, зарезавшего в 2017 году трех человек на Горьковском автозаводе, Александр Кириченко удовлетворен решением Автозаводского суда Нижнего Новгорода, который отправил его подзащитного на принудительное лечение.

В августе 2017 года работник компании "ГАЗ" Барахов нанес ножевые ранения пяти коллегам. Трое из них скончались на месте происшествия, двое остались живы благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. При задержании Барахов оказал сопротивление полицейским, бросив в них самодельное взрывное устройство. Во вторник суд отправил Барахова на принудительное лечение на основании его невменяемости.

"Я доволен решением суда, это законное решение. Я говорил о том, что Барахов — больной человек, и наказывать его нельзя, его нужно лечить. Принудительно", — сказал Кириченко РИА Новости.