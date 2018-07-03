В Астрахани пассажирская "Газель" столкнулась с двумя автомобилями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл – РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и двух легковых автомобилей в Астрахани, сообщает ГУМЧС по Астраханской области.

Авария произошла около 10.00 (9.00 мск) в Трусовском районе Астрахани. Столкнулись пассажирская "Газель", "ВАЗ-2107" и Hyundai Solaris.

"Предварительно, пострадало восемь человек, из них один погибший, один госпитализирован в ГКБ №3. Среди пострадавших детей нет", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется.

"Водитель "ВАЗ-2107" 1985 года рождения, двигаясь в сторону областного центра, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом "Газель", — добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В результате аварии, по данным источника, водитель "семерки" погиб на месте, его пассажирка в тяжелом состоянии с различными травмами была госпитализирована. Также пострадали четыре пассажирки "Газели" — 1997, 1966, 1967 и 1950 годов рождения.