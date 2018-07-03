Полиция назвала вероятного виновника ДТП с "КамАЗом" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Виновником аварии на трассе Симферопольского района в Крыму, где в столкновении грузовика и легковой машины погибли три человека, по предварительным данным, является водитель "Камаза", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, на 29-м километре трассы "Симферополь-Николаевка" водитель автомобиля "Камаз" допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилось семь человек. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, еще четверо травмированы. Раненые были госпитализированы", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации минздрава республики Крым, трое 16-летних пострадавших в аварии госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу, еще один молодой человек — в больницу "скорой помощи" в Симферополе №6. Состояние всех пострадавших тяжелое, им оказывается вся необходимая помощь.

На месте аварии, которая произошла ночью, работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Расследование обстоятельств трагедии продолжается, сообщили в ведомстве.