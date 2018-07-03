Таможня на Дальнем Востоке опровергла сообщения о задержании руководителя

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники ФСБ провели проверку в Дальневосточной оперативной таможне, но информация о задержании руководителя ДВОТ Павла Фомина не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель таможни.

Ранее местные СМИ со ссылкой на собеседников в силовых структурах сообщили, что после проведения обысков сотрудники ФСБ задержали замглавы Дальневосточного таможенного управления, начальника ДВОТ Павла Фомина.

"Фомин не задержан, эта информация не соответствует действительности. Руководитель находится на работе", — сказал РИА Новости собеседник.

По его словам представители ФСБ приезжали на таможню. "Но по какой причине была проверка – мне неизвестно", — добавил собеседник.

Комментарием УФСБ РФ по Приморскому краю РИА Новости пока не располагает.

В марте был арестован бывший первый заместитель начальника ДВТУ ФТС России Сергей Федоров. По версии следствия, в 2015–2017 годах он "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", выяснило следствие.