Водителя, насмерть сбившего жещину в Туапсе, арестовали

КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Водитель, насмерть сбивший в Туапсе женщину на пешеходном переходе, взят под стражу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Как отмечается в сообщении, ДТП произошло около 10.00 мск в Туапсе на ул. Фрунзе. По предварительным данным полицейского главка, 47-летний туапсинец, управляя автомобилем, сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте. В момент происшествия в коляске ребенка не было.

По некоторым данным, погибшая являлась супругой игрока КВН из команды "Иркутск 350" Егора Кирильчика.

Как сообщалось ранее, в отношении водителя следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

"В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в релизе. В настоящее время проводится ряд экспертиз с целью установления обстоятельств и причин ДТП.

Как ранее сообщала пресс-служба, по заключению медосвидетельствования, водитель в момент аварии был трезв.