В Ингушетии бывшего бухгалтера больницы будут судить за хищение

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Следователи УФСБ РФ по Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера сельской больницы, которого обвиняют в хищении более 5,7 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.

"По версии следствия, в период с декабря 2012 по декабрь 2014 года главный бухгалтер ГБУЗ "Ачалукская участковая больница" систематически вносил в отчеты и заявки, представляемые в региональный филиал Фонда социального страхования заведомо ложные сведения о начислении работницам больницы пособий по беременности и родам", — говорится в сообщении.

Как считают следователи, по мере поступления денежных средств бухгалтер составлял ведомости, в которых указывал сведения о якобы получении работницами больницы названных социальных выплат, изымал их со счетов, а затем распоряжался ими по своему усмотрению.

"Таким образом, главным бухгалтером похищено в общей сумме более 5,7 миллиона рублей бюджетных денежных средств", — уточняет прокуратура.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.