В Москве арестовали обвиняемого в нападении на преподавателя МГТУ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест мужчины, обвиняемого в нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Жаслана Кудайбергенова в виде заключения под стражу", — сказала она.

Срок ареста установлен до 30 августа.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД, преподаватель был госпитализирован с ножевым ранением. Он рассказал полицейским, что ранение ему нанес неизвестный гражданин. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ и задержали подозреваемого.