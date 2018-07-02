Суд в Москве арестовал депутата по делу "Ульяновскфармации"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу до 27 августа председателя комитета по социальной политике заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Тихонова. Данная мера пресечения избрана сроком до 27 августа", — сказала она.

По данным следствия, в 2017 году, не позднее 13 мая, глава АО "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова, ее заместитель Евгений Коган, председатель комитета по социальной политике заксобрания Ульяновской области Игорь Тихонов, министр здравоохранения области Рашид Абдуллов объединились в группу для хищения средств.

По данным следствия, Тихонов и Абдуллов вынудили медицинские учреждения закупать кислород только на условиях, выгодных АО "Ульяновскфармация". Общая сумма закупки составляет не менее 24 миллиона рублей, ущерб — не менее 10 миллионов рублей. Всем фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее суд отправил под домашний арест Кузнецову и заключил под стражу Когана.