В Москве пенсионерку обокрали на 300 тысяч долларов, сообщил источник

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пенсионерку в деревне Сатино-Русское в Москве обокрали на 300 тысяч долларов, в качестве "сейфа" она использовала картонную коробку, которую хранила в подсобном помещении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный похитил 300 тысяч долларов у пенсионерки 1953 года рождения. Деньги хранились в картонной коробке, которая находилась в подсобной комнате на третьем этаже дома", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в краже подозревается уроженец Узбекистана, который 10 лет работал в этом доме разнорабочим.

Как отметил собеседник агентства, следствие полагает, что подозреваемый сейчас находится за пределами России, возбуждено дело о краже в особо крупном размере.