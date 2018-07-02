Краснодарские таможенники обнаружили нарушения на полмиллиарда рублей

КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Краснодарские таможенники выявили нарушения валютного законодательства одним из импортёров, заключившим контракты с турецкими и китайскими фирмами на сумму свыше 478 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

"Установлено, что до окончания срока действия контрактов товары на 8,2 миллионов долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником внешнеэкономической деятельности в целях приобретения товаров, на расчетные счета в банке не возвращены. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 478 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ряду статей УК РФ.

За совершение указанных преступлений уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, отмечает пресс-служба.