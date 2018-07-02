Главу адвокатской палаты Брянской области подозревают в получении взятки

ВОРОНЕЖ, 2 июл — РИА Новости. Президент адвокатской палаты Брянской области подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч рублей за содействие в присвоении статуса адвоката, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

В отношении президента адвокатской палаты Брянской области возбуждено уголовное дело по статье "получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за незаконные действия в интересах дающего или иных лиц". Данная статья предусматривает до девяти лет лишения свободы.

"По версии следствия, президент адвокатской палаты, являющийся также председателем квалификационной комиссии, получил незаконное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей за содействие в присвоении статуса адвоката", — говорится в сообщении.

Как отмечает СК в своем твиттере, по делу президента адвокатской палаты Брянской области Виктора Новикова проводятся следственные действия.