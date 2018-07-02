Житель Алтая до смерти забил пятилетнюю падчерицу за непослушание

БАРНАУЛ, 2 июл — РИА Новости. Суд Алтайского края рассмотрит уголовное дело жителя Калманского района, который обвиняется в убийстве своей падчерицы, сообщает в понедельник СУ СК России региона.

По данным ведомства, в начале сентября 2017 года в одном из сел Калманского района обвиняемый находился в доме своей сожительницы с ее пятилетней дочерью.

"Девочка попросила мужчину отпустить ее на улицу, но тот отказал по причине плохой погоды. Спустя некоторое время девочка вышла во двор, а когда вернулась, ее одежда и лицо были грязными. Разозлившись, что его ослушались, обвиняемый нанес множественные удары по голове и телу потерпевшей. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия мужчина выдвигал версию о том, что ребенок упал с крыльца дома, однако следствию удалось установить криминальный характер гибели девочки и под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал вину в содеянном.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России ("Убийство малолетнего"). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.