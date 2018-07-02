В Кирове вынесли приговор таксисту, сбившему сотрудников ГИБДД

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Суд приговорил водителя такси, насмерть сбившего сотрудников ГИБДД в Кирове, к трем годам тюрьмы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, ночью 14 октября 2017 года на перекрестке улиц Производственная и Московская в Кирове водитель такси сбил сотрудников ГИБДД, которые в этот момент оформляли дорожно-транспортное происшествие. Пострадавшие скончались.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц", — говорится в сообщении.

Водитель такси приговорен к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права управления транспортными средствами на три года.

"Суд удовлетворил исковые требования родственников погибших полицейских о взыскании с осужденного компенсации морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 2 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.