На Урале начали проверку после гибели девушки от удара током

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов разбираются в обстоятельствах гибели девушки в Кушве (Свердловская область) от удара электрическим током при попытке помочь другу, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

ЧП произошло, когда девушка пыталась помочь своему другу, к которому прилип электрический провод, пишет местное агентство Ura.Ru. Она, по данным СМИ, попробовала оттащить товарища, но была отброшена ударом тока и скончалась на месте.

"По предварительным данным – несчастный случай. Погибшей – 19 лет, выжившему парню – 24 года. Следствие СКР разбирается в ситуации, данных о совершении какого-либо преступления не имеется", – сказал Шульга РИА Новости.