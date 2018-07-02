Пострадавшая при взрыве газа в Заинске девочка пришла в сознание

Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане. 22 июня 2018

Последствия взрыва газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане. 22 июня 2018

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Девочка, пострадавшая при взрыве газа в жилом доме в Заинске 10 дней назад, пришла в сознание, но остается в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель минздрава Татарстана.

По данным регионального ГУМЧС, в 17.15 мск 22 июня поступило сообщение о хлопке газа в трёхкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по улице Никифорова, 71, в Заинске. Обрушились кровля, фасад, частично перегородки и плиты перекрытия. Пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Восемь пострадавших были госпитализированы, двое из них скончались позже в больницах. Двое находящихся в тяжелом состоянии пострадавших – девочка и мужчина – проходят лечение в клиниках Казани, четверо на прошлой неделе были выписаны из стационара Заинской центральной районной больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

"Девочка сейчас в сознании, она снята с аппарата искусственной вентиляции легких. Остается в стабильном тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

По его информации, пострадавший мужчина также продолжает лечение в Республиканской клинической больнице Татарстана, находится в стабильном состоянии в отделении ожоговой хирургии.

По предварительной версии, озвученной следственным управлением СК РФ по Татарстану, хлопок произошел в результате утечки бытового газа. По данным следствия, непосредственно перед хлопком на крыше дома двое рабочих проводили ремонтные работы по очистке вентиляции. С целью установления причины ЧП назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, пожаро-техническая, трасологическая, газо-техническая и взрыво-технологическая.