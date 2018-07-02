СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Задержанные ранее в Крыму за браконьерство четыре члена экипажа украинского судна "ЯМК-0041" в данный момент находятся в Севастополе и пока не могут покинуть территорию полуострова из-за проведения следствия, сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В., возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

"Четверо моряков из Украины сейчас находятся в Севастополе, они не задержаны", — сообщил источник.

Он добавил, что покинуть территорию полуострова моряки пока не могут, так как следствие по делу продолжается.

В ходе расследования выяснилось, что накануне задержания экипаж судна расставил в исключительной экономической зоне России ставные сети для вылова камбалы-калкана. У браконьеров изъяли и выпустили в естественную среду 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех черноморских акул-катранов. В сетях погибли 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана.

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