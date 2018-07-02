В Екатеринбурге суд оштрафовал мужчину, избившего инвалида в ТЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Суд в Екатеринбурге приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей Александра Соловьева, который обвинялся в нападении на юношу с ДЦП Романа Валитова в торгово-развлекательном центре "Алатырь", сообщила защитница Валитова Юлия Федотова.

Как сообщал местный портал Е1.ru, 13 мая мужчина схватил 19-летнего посетителя и грубо выволок с третьего этажа на улицу. В травмпункте медики зафиксировали у пострадавшего ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы, отмечало издание. Мужчина, применивший насилие в отношении юноши, признал свою вину, отмечала полиция.

"Соловьеву А.В., избившему страдающего ДЦП инвалида Романа Валитова в ТЦ "Алатырь", назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч (рублей). Решение будет завтра же обжаловано. Мы требуем административного ареста", — написала Федотова на своей странице в Facebook.

В беседе с РИА Новости она уточнила, что суд при назначении наказания учел наличие у Соловьева двух несовершеннолетних дочерей, а также то, что он впервые привлекался к уголовной ответственности и его раскаяние. Однако Федотова заявила, что не заметила раскаяния мужчины.

По ее словам, Соловьев избил Валитова якобы за то, что тот матерился. "Сказал, что Рома якобы матерился, и его это взбесило. Рома, ввиду некоторых особенностей, не матерится — не умеет. И речь у него сильно нарушена, по внешнему виду ясно, что это инвалид", — добавила Федотова.

Представитель мирового суда (судебный участок №3 Верх-Исетского района Екатеринбурга), который рассматривал дело, подтвердила РИА Новости, что Валитову назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.